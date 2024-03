É tempo de o calendário nos oferecer a primavera. E, com a nova estação do ano, assistimos a uma verdadeira proliferação de vida. Também na Amazon, a chegada da estação que nos traz sorrisos e vontade redobrada de mudança se faz com a multiplicação de ofertas. Melhor dizendo, centenas de milhares de ofertas numa série de categorias, incluindo eletrónica, casa e jardim e desporto, entre elas de marcas de referência como a Samsung, Cecotec, Dodot, Xiaomi, Cosori, Garmin, Lenovo, LG, Philips ou ghd.

A “Festa de Ofertas de Primavera da Amazon” tem data marcada, decorre exatamente nos dias que antecedem e sucedem a entrada da nova estação do ano. Aponte na sua agenda: até às 22h59 do dia 25 de março, uma visita ao site da Amazon é a garantia de ofertas em tudo o que precisa para aproveitar o que de bom nos traz a primavera, durante seis dias de ofertas incríveis.

E porque esta Festa é verdadeiramente democrática no acesso a bens, também encontramos uma seleção de produtos usados ou em caixa aberta na Amazon Segunda Mão. Uma forma inteligente de ajudar a prolongar a vida útil dos produtos seminovos, a preços aliciantes.

Sobre mais um momento de festa da Amazon, refere João Reis - Senior Product Manager, Portugal Delivery Experience & Prime na Amazon: “Estamos muito satisfeitos por dar aos nossos clientes a oportunidade de poupar em grande com ofertas em milhares de artigos em todas as categorias. Apesar de oferecermos preços baixos e de ofertas de grande valor durante todo o ano, a 'Festa de Ofertas de Primavera da Amazon' disponibiliza ofertas especiais e a oportunidade de poupar em artigos essenciais para a primavera".

Entregas rápidas e gratuitas

Há mais nesta “Festa de Ofertas de Primavera da Amazon”. As entregas são rápidas e gratuitas e até dois dias para membros Prime, e agora também aos fins de semana. No fundo, aquilo que é o pilar do programa Prime da Amazon, uma experiência de envios ilimitada, rápida e gratuita. No nosso país, os membros Prime recebem envios em dois dias em milhões de produtos, acesso a um vasto catálogo de filmes e séries premiados com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com Amazon Photos, jogos gratuitos com Prime Gaming, Prime Day, e muito mais.

créditos: Amazon

Devolução de produtos

Na Amazon podemos devolver quase todos os produtos adquiridos no período de 30 dias após a receção dos mesmos. Ainda no que toca à devolução, encontramos diversas opções, dependendo do vendedor, produto ou motivo da devolução.

Caso precisemos de devolver um produto, o processo é direto e simples: há que aceder à conta na Amazon e localizar o pedido no qual o produto foi comprado. A opção “Devolver ou substituir itens” estará disponível, permitindo selecionar o motivo da devolução e a forma de envio preferencial, seja pelos correios ou através de pontos de entrega. Após imprimir e colar a etiqueta de devolução na embalagem, basta enviá-lo de volta. Poderemos acompanhar o progresso de devolução com um código de rastreamento, garantindo transparência em todo o processo. Após a Amazon receber e processar a devolução do produto, o reembolso será efetuado utilizando o mesmo método de pagamento da compra original.

Caso tenhamos adquirido os produtos a um vendedor que os tenha enviado diretamente, a devolução deverá ser feita através do contacto direto com o vendedor.