Os cinco quilómetros mais felizes do planeta estão de volta a Portugal. A The Color Run irá colorir Oeiras, no dia 1 de julho, e Gondomar, a 15 do mesmo mês. Esta é uma prova não cronometrada com estações de cor que envolvem todos os participantes em pó colorido aquando da sua passagem, uma estação de espuma e um túnel colorido, posicionados em cada quilómetro do percurso.

O desafio é simples: terem, na linha de partida, uma t-shirt branca e estarem coloridos da cabeça aos pés à chegada.

"Estamos muito felizes por comemorar, este ano, o décimo aniversário deste evento e poder, uma vez mais, proporcionar a milhares de pessoas momentos de diversão inesquecíveis. Os pós coloridos que utilizamos durante as nossas corridas são feitos de amido de milho e corante alimentar, produtos biodegradáveis e inofensivos para os participantes e frequentemente usados na indústria alimentar, o que torna o evento, não só seguro e adequado para todas as idades, como também amigo do ambiente", diz Tiago Pereira, responsável pela organização do evento, que falou ao SAPO Lifestyle.

Como é que nasceu a ideia para o The Color Run e de que forma tem crescido em Portugal?

A ideia nasceu em 2011 nos Estados Unidos e foi inspirada no Holi, que se realiza na Índia. A primeira corrida teve lugar em janeiro 2012, em Pheonix, e contou com a participação de milhares de “Color Runners”. Desde então, este evento rapidamente se expandiu para 35 países espalhados por todo o mundo, onde se realiza até aos dias de hoje. Na Europa, foi Portugal o primeiro país a receber a The Color Run em 2013 e atualmente realiza-se não só em Lisboa como também noutras cidades do país. A edição deste ano, em particular, contará com duas datas: uma em Oeiras e outra em Gondomar. E este ano celebramos 10 anos de evento The Color Run em Portugal e trazemos uma nova tour em Portugal.

Quais os principais destaques para este ano?

Este ano, anunciamos a The Color Run by Ageas com a tour de homenagem aos Unicórnios que são a mascote dos eventos desde sempre e que, para além das habituais estações de cor que envolvem todos os participantes em pó colorido, uma estação surpresa com pó “shine”, garantindo que todos os nossos participantes terminam a prova coloridos e brilhantes da cabeça aos pés. No final de cada uma das corridas, haverá uma festa para a qual convidamos um dj e o speaker Filipe Gonçalves, de forma a garantir diversão e entretenimento de alta qualidade. Na zona de animação vamos ter atividades direcionadas para públicos de todas as idades e, ainda, foodtrucks onde haverá todo o tipo de variedades de comida.

Tiago Pereira, responsável pela organização da The Color Run

Podemos esperar alguma novidade face às edições de anos anteriores?

Procuramos, em todas as edições, adicionar algo novo, por forma a, não só incentivar novos participantes a juntar-se à The Color Run, como também para garantir que não existam experiências repetidas e que os nossos participantes são sempre surpreendidos. É exatamente por isso que, todos os anos, desenvolvemos diferentes tours com um kit adaptado a essa mesma tour. As principais novidades da Unicorn Tour by Ageas prende-se com a utilização dos pós brilhantes, numa estação que terá mais surpresas que ainda não podemos revelar, assim como a já conhecida estação de espuma e o nosso túnel colorido, que já são um sucesso no percurso juntamente com as estações de cor.

Quando e onde será o evento? Quem pode participar?

A edição deste ano contará com duas datas durante o mês de julho. A primeira será em Oeiras, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, a 1 de julho. Mais tarde, no dia 15 de julho, rumamos aos Passadiços de Valbom, em Gondomar. Em ambas as corridas a partida é às 16h. A The Color Run é um evento inclusivo e pensado para chegar a todas as pessoas, independentemente da idade, todos são bem-vindos.

Quantas pessoas esperam receber?

A última edição da The Color Run contou com um total de 12 mil participantes em Oeiras e 8 mil em Gondomar. Este ano, contamos esgotar os bilhetes disponíveis para ambas as provas e receber um número semelhante de pessoas de todas as faixas etárias e de diversos pontos do país.

Que impacto procuram ter no bem-estar das famílias?

Como é habitual, esperamos também conseguir incentivar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis e a praticar mais desporto com a família ou amigos. Muitas vezes os nossos participantes acham que não vão conseguir percorrer os cinco quilómetros da The Color Run. Quando no final da corrida percebem que conseguiram completar a prova, isso proporciona-lhes um sentimento de satisfação e felicidade que explica na perfeição aquele que é o nosso mote: “os cinco quilómetros mais felizes do planeta”. Além disso, sabemos que o nosso público está cada vez mais atento a questões ambientais e hábitos saudáveis, pelo que é importante reforçar que os pós coloridos que utilizamos durante as corridas são feitos de amido de milho e corante alimentar, produtos biodegradáveis e completamente inofensivos para a saúde dos participantes. Deste modo, conseguimos garantir que o evento é amigo do ambiente e seguro para pessoas de todas as idades. Tentava de alguma forma dizer que as famílias podem levar crianças até aos 10 anos de idade de forma gratuita.