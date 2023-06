1. Aproveitar ao máximo a oportunidade de adotar a mobilidade sustentável

Aproveitar a oportunidade para realizar as tarefas diárias juntos num passeio. É um bom hábito que tem muitos benefícios, desde melhorar a saúde de ambos e fortalecer os laços até ajudar a reduzir a pegada de carbono pessoal ao optar por não levar o carro.

2. Prestar atenção ao processo de produção dos alimentos

Escolher um alimento que satisfaça necessidades e cujo processo de produção seja o mais sustentável possível, com ingredientes e nutrientes provenientes de fontes que tenham menos impacto no ambiente. Ao comprar a sua ração habitual, pode perguntar diretamente à marca qual a sua estratégia em relação à conservação do planeta.

3. Ter em conta a proximidade dos ingredientes

Quanto mais perto for fabricado do país de residência, menor será a pegada de carbono, uma vez que a distribuição e a logística serão menores.

4. Otimizar o alimento

É importante pesar a quantidade diária recomendada de alimentos para o animal de estimação, evitando a sobrealimentação. Isto não só ajudará o gato ou cão a manter um peso saudável, como também ajudará a minimizar o impacto ambiental da alimentação, otimizando a ração.

5. Procurar acessórios e opções de jogo mais sustentáveis

Optar por acessórios e brinquedos produzidos com materiais ecológicos e duradouros para evitar artigos de utilização única. Outra opção é reutilizar o que temos em casa para criar os nossos próprios brinquedos. Uma manta de odores feita de restos de trapos, um espanador caseiro feito de meias para brincar com os gatos... reutilizar é sempre uma boa ideia, embora seja importante que sejam sempre seguros e utilizados sob supervisão.

6. Prestar atenção ao consumo de água

A higiene dos animais de estimação é importante e podemos encontrar opções amigas do ambiente, mas também é fundamental evitar o desperdício de água durante a limpeza. Atos simples como fechar a torneira quando nos ensaboamos ou, se vamos brincar com água, limitar a quantidade utilizada previamente em vez de deixar a torneira aberta, podem fazer toda a diferença.

7. Eliminar corretamente os resíduos

Informar-se sobre a forma correta de reciclar tudo o que está relacionado com o gato e/ou cão e fazê-lo corretamente. Pensar sempre na possibilidade de dar uma segunda vida a certos objetos, como uma manta, um brinquedo ou uma cama, sempre com uma limpeza prévia adequada.