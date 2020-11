É já este mês, dia 27 de novembro, que chegam a muitas lojas (físicas e online) grandes descontos e oportunidades únicas. Contudo, uma vez que o mundo está a atravessar um período pandémico, este deve ser um evento praticamente digital, evitando assim as corridas desenfreadas às lojas. E foi a pensar nisso que muitas marcas decidiram iniciar já as suas promoções e prolongá-las praticamente durante todo o mês de novembro. Para além de esta ser uma vantagem para os consumidores, os vendedores também vão ter uma maior oportunidade para poderem escoar os seus produtos.

Esta pode ser então a altura ideal para investir em coisas de que precisa e até mesmo para comprar antecipadamente os presentes de Natal. E isto sem cair na tentação de comprar mais do que aquilo que precisa. Como? Aqui seguem as dicas para que possa aproveitar a Black Friday 2020:

Planeie as suas compras

Antes de chegar o grande dia, deve preparar uma lista com o que gostaria de adquirir e fazer um orçamento onde conste o valor máximo que não pode (nem quer) ultrapassar na Black Friday.

Depois de ter a lista com os seus artigos e quanto pode gastar, deve priorizar quais os artigos mais necessários e quais os que pode dispensar em detrimento da saúde da sua carteira. Para que esta planificação seja ainda mais eficaz, deve, desde já, pesquisar e comparar preços para garantir que vai fazer bons negócios e evitar fazer compras por impulso.

Não se deixe entusiasmar pelas promoções irresistíveis

Claro que, se um artigo que pretende está com uma boa oportunidade, deve aproveitar. A questão que deve avaliar é se o desconto compensa. Isto porque, muitos descontos praticados durante a Black Friday que parecem imperdíveis, podem não ser descontos “reais”, uma vez que algumas lojas anunciam descontos mais altos do que o resto do ano, mas, ao mesmo tempo, sobem o preço base dos artigos. Por isso, não se deixe entusiasmar por números como 50% e 70% de desconto, e procure sempre comparar os preços praticados nesse dia com os preços habituais dos mesmos itens na mesma loja.

Comprar de manhã pode resultar numa maior poupança

Por norma é de manhã que muitas marcas aproveitam para lançar os seus descontos. Normalmente estes descontos vigoram durante um horário específico e estão associados a um stock limitado, por isso se houver muita procura pelo artigo, este pode esgotar-se muito rapidamente.

Aproveite para comprar as suas prendas de Natal

O Natal costuma ser uma época que pesa no orçamento de muitas famílias portuguesas. Por isso, nada melhor do que aproveitar a Black Friday para antecipar as compras de natal. E por compras entenda-se, não só presentes, como também as decorações, por exemplo. O certo é que vai conseguir poupar não só dinheiro, como também as dores de cabeça de deixar tudo para a última hora.

Ao optar por comprar agora vai também estar a poupar a dobrar. Isto porque, para além de conseguir descontos diretos nos artigos, vai ainda conseguir fugir à inflação dos preços que costuma ser praticada nesta época natalícia. Assim, vai não só estar a pagar o justo por aquilo que comprou, como também aproveitar para aplicar o dinheiro que poupou noutra finalidade.

Outra vantagem de antecipar as compras de Natal e usufruir da Black Friday é aproveitar as promoções a nível internacional. No entanto, para evitar surpresas e garantir que chega a encomenda chega a tempo, verifique sempre o prazo de entrega para não ter surpresas. Não se esqueça ainda das regras alfandegárias que são aplicáveis aos produtos que vêm do estrangeiro, principalmente fora da zona da União Europeia. Caso a sua encomenda fique presa na alfândega vai ter que pagar impostos sobre a mesma.

E se o que o preocupa é o período de trocas e devoluções, saiba que este ano muitas lojas optaram por aumentar esse mesmo período. Portanto, quem receber o seu presente, à partida, ainda vai conseguir trocá-lo em janeiro. Contudo, deve informar-se primeiro se a loja tem esta prática em vigor.

O seguro morreu de velho

Embora alguns sites possam apresentar descontos do outro mundo, se não reconhece o site, duvide. Pesquise mais sobre a empresa, verifique se existe alguma loja física, redes sociais ou se existem queixas na internet sobre a mesma. Opte sempre por websites de confiança. Uma forma rápida de sabê-lo é verificar se na barra de endereços surge o símbolo de um cadeado.

Para evitar fraudes e surpresas desagradáveis, na internet, opte sempre por fazer as suas compras em segurança, através dos pagamentos com cartões virtuais. Estes são cartões temporários que estão associados ao seu cartão original, mas que têm um número, uma validade e um código de segurança diferente. Pode até fixar um limite máximo para o seu cartão virtual e fazer um exclusivamente para cada compra que fizer nesta Black Friday. E não paga mais por isso.