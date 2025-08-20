A garantia é de Alison Davis, fundadora da Davis & Company, uma empresa norte-americana especializada na área da comunicação.

Num artigo publicado no site Inc.com, a guru da comunicação sugere 31 formas de quebrar o gelo. Escolhemos 15:

- Que talento gostaria de ter?

- Quem é a pessoa que mais admira?

- Qual foi o melhor filme que viu este ano?

- Se pudesse testemunhar um acontecimento no passado qual seria?

- Que cidades tem pré-definidas na sua aplicação de meteorologia?

- Qual é o seu familiar mais próximo do ponto de vista afetivo?

- Qual é a sua maior extravagância?

- Se pudesse ter outra idade qual escolheria?

- Se tivesse um orçamento ilimitado que pintura compraria?

- Qual foi o melhor elogio que alguma vez recebeu?

- Qual é a sua recordação de infância preferida?

- Que característica é que os seus amigos têm em comum?

- Quem era o seu melhor amigo de infância? Ainda são amigos?

- Se ganhasse a lotaria, qual era a primeira coisa que fazia?

- Se de repente se tornasse presidente, qual seria a primeira coisa que faria?