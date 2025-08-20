A garantia é de Alison Davis, fundadora da Davis & Company, uma empresa norte-americana especializada na área da comunicação.
Num artigo publicado no site Inc.com, a guru da comunicação sugere 31 formas de quebrar o gelo. Escolhemos 15:
- Que talento gostaria de ter?
- Quem é a pessoa que mais admira?
- Qual foi o melhor filme que viu este ano?
- Se pudesse testemunhar um acontecimento no passado qual seria?
- Que cidades tem pré-definidas na sua aplicação de meteorologia?
- Qual é o seu familiar mais próximo do ponto de vista afetivo?
- Qual é a sua maior extravagância?
- Se pudesse ter outra idade qual escolheria?
- Se tivesse um orçamento ilimitado que pintura compraria?
- Qual foi o melhor elogio que alguma vez recebeu?
- Qual é a sua recordação de infância preferida?
- Que característica é que os seus amigos têm em comum?
- Quem era o seu melhor amigo de infância? Ainda são amigos?
- Se ganhasse a lotaria, qual era a primeira coisa que fazia?
- Se de repente se tornasse presidente, qual seria a primeira coisa que faria?
