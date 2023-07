A chegada do verão é marcada com o início da época balnear e com maior exposição da pele ao sol, o que representa o cenário perfeito não só para passar bons momentos com a família e amigos, como também para o desenvolvimento da pitiríase versicolor, conhecida como micose da praia ou pano branco. Apesar de ser conhecida por micose da praia, esta infeção fúngica não se adquire na praia e pode ser prevenida com cuidados simples no dia-a-dia.

A pitiríase versicolor caracteriza-se por zonas de despigmentação na pele, que se tornam mais evidentes no verão, e ocorre devido ao crescimento anormal de um fungo que se encontra na flora natural da pele, o Malassezia furfur. Quando encontra as condições ideais de temperatura e humidade, combinadas com outros fatores – como ambientais, genéticos ou imunológicos –, este fungo cresce descontroladamente provocando a pitiríase versicolor. A boa notícia é que existem cinco cuidados que pode ter para prevenir o aparecimento desta infeção e promover a sua recuperação, segundo os especialistas médicos da Bayer.

Tomar banho com maior frequência – Desta forma, é possível diminuir a quantidade de sebo na pele. O sebo contribui para um ambiente propício ao desenvolvimento da infeção, pois o fungo da pitiríase versicolor tende a desenvolver-se mais facilmente em ambientes ricos em lípidos. Secar bem a pele e usar roupa larga e de algodão – Ambientes húmidos e quentes criam condições favoráveis ao desenvolvimento da pitiríase versicolor. Assim, é recomendável, por um lado, secar sempre bem a pele após tomar banho e, por outro, usar roupas largas que permitam a pele respirar e reduzir a transpiração. Proteger a pele do sol – A ação do fungo que causa a pitiríase versicolor é potenciada pela exposição solar, pelo que expor a pele ao sol favorece o contraste da pele infetada e da pele saudável. Como tal, é recomendado evitar a exposição solar ou utilizar sempre protetor solar. Evitar aplicar produtos oleosos na pele – O excesso de oleosidade (sebo) na pele contribui para o desenvolvimento do fungo Malassezia furfur, que provoca a pitiríase versicolor, pelo que deve ser evitado o uso de produtos oleosos. Tratar de forma preventiva – Nos casos de pitiríase versicolor recorrente poderá ser necessário realizar um tratamento preventivo para evitar as recidivas. Nestas situações, deve ser consultado um médico.

A pitiríase versicolor provoca zonas de despigmentação na pele, tornando-se mais evidente no verão, com a exposição solar. Normalmente, identifica-se facilmente a infeção por serem visíveis múltiplas manchas na pele que podem brancas, acinzentadas, avermelhadas ou acastanhadas. Estas manchas podem apresentar uma ligeira descamação, ser pequenas, isoladas ou conjuntas, formando uma ou mais manchas maiores. Geralmente, localizam-se na parte superior do tronco, como costas, abdómen, braços e pescoço.

Ao contrário do que se pensa, a pitiríase versicolor não é uma doença contagiosa. Não existe risco de transmissão de pessoa para pessoa, nem em locais públicos, como praias ou balneários. O tratamento passa por usar um antifúngico tópico eficaz.