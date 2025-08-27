Catarina Furtado vive uma fase muito especial da sua vida! A apresentadora da RTP completou 53 voltas ao sol esta segunda-feira, dia 25 de agosto, data que celebrou entre amigos numa festa onde o amor e a amizade não faltaram.

Na sua página de Instagram, a comunicadora partilhou uma série de fotografias da celebração - que aconteceu no café da associação por si criada, a Corações Com Coroa, agradecendo todo o carinho que recebeu neste dia.

"Este ano tinha de ser aqui, depois de dois anos a passar o aniversário fora de Portugal", começa por dizer.

"No dia em que fiz 40 anos, nascia a Corações Com Coroa. Nestes 13 anos já tocámos muitas vidas, e esse trabalho transforma-me todos os dias. Acrescenta-me e dá um sentido maior à minha existência. E a dançar, festejamos todos juntos o mais simples, o que nos une", realça.

Entretanto, Catarina Furtado agradece à amiga Marisa Liz, que foi quem fez o bolo de aniversário. "Mulher extraordinária e amiga gigante que eu adoro", realçou.

Na mesma partilha, a eterna 'namoradinha de Portugal' agradeceu ainda às centenas de mensagens que recebeu nas redes sociais por parte de admiradores.

"E um obrigada aos meus filhos que são a minha maior bússola", completa, referindo-se a Maria Beatriz, de 19 anos, e João Maria, de 18, fruto do seu casamento com João Reis (de 2005 a 2023).

Catarina Furtado e o (alegado) romance com Carlão

Um dos assuntos da imprensa cor-de-rosa que tem feito correr mais tinta esta semana tem sido o - alegado - romance entre Catarina Furtado e Carlão. A informação foi avançada por Maya no programa 'Noite das Estrelas', pelo que, desde então, os fãs estiveram atentos às interações entre a apresentadora da RTP e o músico dos The Weasel.

Numa partilha que fez na sua página de Instagram a propósito do seu aniversário, depois de ter sido surpreendida no programa 'The Voice', o comentário de Carlão não passou despercebido. "Parabéns", escreveu o músico, acompanhando as suas palavras com cinco corações. Também no aniversário do artista, a 20 de julho, Catarina deixou publicamente os seus "parabéns" seguidos de um emoji com um coração.

O Notícias ao Minuto contactou Catarina Furtado mas, até ao momento, não obteve resposta.