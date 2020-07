7. "Depois de subirmos a uma grande montanha, apenas descobrimos que há muitas mais para escalar".

8. "As pessoas reagem em consonância com o modo como lidamos com elas. Se as tratarmos com violência, elas responderão de um modo violento".

9. "Ser livre não é viver sem amarras. É viver de uma forma que respeita e que promove a liberdade dos outros".

10. "Se quiser fazer as pazes com um inimigo, terá de trabalhar com ele. Nessa altura, ele passará a ser um parceiro".

11. "Quando a globalização, como muitas vezes sucede, faz com que os ricos e poderosos apenas tenham novos meios de aumentar a sua riqueza e o seu poder, temos a responsabilidade de protestar em nome da liberdade universal".

12. "O dinheiro não cria o sucesso. A liberdade é que o fará".

13. "Mesmo que tenha uma doença terminal, não se deve sentar nem baixar os braços. Deve aproveitar a vida e desafiar o problema de saúde que tem".

14. "Não há nada como regressar a um lugar que se mantém inalterado para descobrir até que ponto é que nós mudámos".

15. "Nunca posso admitir que sou corajoso e que posso derrotar o resto do mundo".

Celebração anual

Anualmente, desde 2009, a 18 de julho, assinala-se um pouco por todo o mundo o Dia Internacional Nelson Mandela - Pela liberdade, justiça e democracia. Uma comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em novembro desse ano. O dia escolhido pretende recordar a data de nascimento do influente e sofrido líder sul-africano. Em 2020, se ainda fosse vivo, Madiba, alcunha por que era muitas vezes tratado, faria 102 anos.