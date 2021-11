O novo rio de rocha derretida surgiu na manhã de quinta-feira e corre paralelo ao décimo curso do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção em 19 de setembro.

Desde o início da erupção do vulcão de Cumbre Vieja, a 19 de setembro, a ilha espanhola de La Palma aumentou 43 hectares devido à criação de deltas de lava e fajãs que atingiram as águas do Atlântico.

Os últimos dados referentes aos valores da extensão foram publicados esta semana pelo sistema europeu de satélites Copernicus, referindo-se também que 2.651 casas foram destruídas pela lava.

De acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Nacional (DSN), a saída de lava do cone principal pode fazer com que as correntes 04 e 07 se venham a unir.

O aeroporto de La Palma continua encerrado devido à acumulação de cinzas na atmosfera que impossibilita as ligações aéreas.