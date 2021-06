Respeita o meio ambiente, é fácil de utilizar e perfeito para todos os tipos de cabelo (e também para o corpo). Estes são alguns dos benefícios que transformam o champô sólido num dos produtos mais procurados.

O champô sólido é uma revolução no cuidado capilar e terá grande destaque este verão. O seu formato de “barra” fá-lo parecer um sabonete, mas o que será que faz dele tão popular e um dos produtos mais procurados nos últimos meses? A Mifarma by Atida, empresa online de produtos de farmácia e parafarmácia, indica-lhe todos os benefícios do champô sólido.

Múltiplos benefícios num só produto

Dois dos aspetos que tornaram o champô sólido num dos produtos mais desejados são os seus ingredientes naturais e a sua durabilidade.

Por outro lado, tal como indicam muitos dos seus apreciadores, a possibilidade de levá-lo numa viagem sem pensar nas restrições da embalagem faz com que seja uma opção muito apetecível para as férias.

Mas as vantagens deste tipo de champô são muitas e inegáveis

É uma opção que respeita o meio ambiente. As suas embalagens são recicláveis, evitam o plástico e ocupam menos volume. Como consequência, reduzem as emissões de CO2.

“100 gramas de champô sólido equivalem a 3 embalagens de champô líquido. Além disso, não tem um impacto negativo na natureza, pois as águas da lavagem são biodegradáveis,” acrescenta Reme Navarro, Farmacêutica e Business Strategy Director da Atida.

Geralmente são formulados com ingredientes menos agressivos. Como resultado, a sua utilização permite ter um cabelo mais saudável e ajuda-nos a recuperar o seu equilíbrio natural, podendo ajudar a prevenir a dermatite seborreica, a caspa ou a comichão.

Práticos? Sim! Podem ser utilizados de forma segura e mantêm o cabelo limpo durante mais tempo. Como não ocupam muito espaço, podem ser levados em qualquer viagem (incluindo de avião) e também podem ser utilizados no corpo.

Uma barra de champô sólido pode durar até 80 lavagens, o que é muito económico. A forma de o aplicar é também muito simples: pode molhar o cabelo ou simplesmente humedecê-lo e deslizar a barra sobre o mesmo várias vezes. Uma vez aplicado, basta massajar das raízes até às pontas e enxaguar.

São geralmente elaborados com óleos orgânicos. Isto confere-lhes um aroma diferente e natural que dura mais tempo no cabelo.

Normais, secos, oleosos... uma opção para todos os tipos de cabelo

Também apresentam opções adaptadas às necessidades de cada tipo de cabelo

Cabelos normais: podem utilizar champô sólido com amaciador elaborado com ingredientes naturais. Habitualmente os seus ingredientes incluem óleo de abissínia, que confere uma hidratação extra ao cabelo. Também é perfeito para reparar as pontas espigadas, deixando o cabelo com um aspeto luminoso e brilhante.

Cabelos e couro cabeludo secos: podem tirar partido do facto de os champôs sólidos não conterem produtos químicos. Assim, são frequentemente adequados para pessoas que têm couro cabelo seco, irritado ou mesmo que sofrem de dermatite seborreica.

Cabelos oleosos e frágeis: cabelos com problemas de queda podem ser lavados com champôs sólidos que contêm na sua composição minerais como zinco e ferro e vitaminas como E e B. Há também outras opções com coenzima Q10 e grãos de arroz. Graças a todos estes ingredientes, a fibra capilar é reforçada e o cabelo torna-se mais saudável e com mais volume.