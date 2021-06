The Body Shop anunciou hoje que, até o final de 2023, todo o seu portfólio de fórmulas de produtos irá ganhar o certificado da The Vegan Society e carregará a sua marca comercial vegana.

A marca também foi a primeira empresa de beleza a fazer campanha contra testes em animais em cosméticos em 1989, com a crença fundamental de que os animais não devem ser prejudicados na procura pela beleza.

The Vegan Society representa o padrão ouro global em certificação vegana e adota uma abordagem extremamente minuciosa para dar a certificação, verificando todos os fornecedores e fabricantes de matérias-primas. No caso da The Body Shop, são mais de 3.700 matérias-primas. Atualmente, 60% dos produtos da The Body Shop são veganos.

A empresa também anunciou que está a lançar uma implementação ambiciosa de estações de recargas em 500 lojas em todo o mundo este ano, e outras 300 lojas em 2022. A The Body Shop também ampliará o seu esquema de reciclagem na loja, Reutilizar, Reciclar e Repetir, em 800 lojas, em 14 mercados, até o final de 2021.

The Body Shop Recargas créditos: The Body Shop

Lionel Thoreau, diretor global de marca da The Body Shop diz: "Ser 100% vegano é um próximo passo natural para nós e a beleza vegana é a próxima fase essencial nos nossos compromissos ambientais e de sustentabilidade, juntamente com os nossos programas globais de recargas e reciclagem na loja, faz da The Body Shop um destino para clientes com filosofia ética."

Chantelle Adkins, diretora de desenvolvimento de negócios da The Vegan Society comenta: "A ambição da Body Shop de obter 100% de certificação de marca comercial vegana no seu portfólio substancial de fórmulas demonstra o seu sólido compromisso de oferecer o melhor em produtos eficazes e que respeitam o planeta."

Ao comentar sobre a iniciativa de recargas, Thoreau acrescentou: "Queremos que as recargas se tornem convencionais - fáceis e acessíveis a todos. Este é apenas o nosso primeiro passo num plano de cinco anos para implementar estações de recargas em todo o mundo".