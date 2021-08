Ainda durante este mês de agosto, a adidas lançará uns novos modelos da Stan Smtih em couro vegano, inspirado por Miss Piggy e o Sapo Cocas. As personagens da série "Os Marretas" estão bem representados no novo design das sapatilhas através de vários elementos, incluindo um carimbo dos seus retratos na língua, o nome gravado de lado e um grande 'P' ou 'K' [Kermit é o nome original do Sapo Cocas] na lateral, além e uma palmilha com os seus rostos.

Parte da coleção 'Going Green' da adidas, estes dois modelos integram o projeto PRIMEGREEN, um couro vegano composto de materiais reciclados que não recorre a poliéster virgem.

Para promover o lançamento e eliminar o desperdício de plástico, a adidas lançou uma campanha de marketing, na qual apresenta o marreta verde e a lenda do ténis Stan Smith, que termina com uma conversa emocionante entre os dois. “Não é fácil ser verde”, diz Cocas. “Mas ser grande nunca o é”, responde Smith.

A adidas não ficará por aqui no que toca a parcerias com personagens animadas. Num futuro próximo, Peter Pan, Toy Story, Wall-E e Monsters Inc. também se juntarão ao catálogo.

Todos as sapatilhas adidas Stan Smith desta coleção custam entre 85 e 100 euros.