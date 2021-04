Fabricados com materiais biodegradáveis, o ator Jason Mamoa acaba de lançar dois pares de sapatilhas vegan produzidas a partir de algas e de edição limitada. Os sapatos da marca So iLL são feitos com materiais como o algodão orgânico e a cortiça, fazendo parte da coleção On the Roam. Mais, as Roamers Unity Purple e Yaya Lavanda são produzidas com solas biodegradáveis e palmilhas de algas.

O ator havaiano de 41 anos criou estas duas peças a pensar no meio ambiente, uma vez que as solas vão decompor-se mais rápido do que as regulares se um dia forem para um aterro sanitário.

Ainda sobre as solas, os padrões triangulares são alusivos às tatuagens da estrela do Aquaman, Liga da Justiça e Guerra dos Tronos.

"Estamos todos juntos nisto", diz Momoa na conta do Instagram.

Para além das sapatilhas vegan, Jason Momoa lançou a própria linha de água enlatada, a Mananalu, uma marca que foi criada com o objetivo de reduzir a quantidade de plásticos de utilização única atirada ao oceano. As latas são feitas de alumínio reciclado.