A pele é a barreira protetora do nosso corpo contra agentes externos, pelo que é essencial mantê-la cuidada e saudável. Existem certos fatores ou hábitos que favorecem o aparecimento de pele seca, tais como a lavagem excessiva ou a utilização de geles de banho que não são adequados às caraterísticas da nossa pele.

Por isso, a Weleda, fabricante mundial de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, mostra que é importante ter em mente que o gel de duche é um produto cosmético que usamos todos os dias, por isso escolher um que seja suave e respeitoso para com a pele é a melhor opção.

Gel de duche convencional ou natural?

Os produtos convencionais utilizam detergentes sintéticos, que enfraquecem a pele e a sua barreira protetora, secando-a, fazendo por vezes comichão e irritação. Em contraste, os produtos naturais utilizam agentes de limpeza naturais, tais como derivados de açúcar e coco.

Para conseguir uma pele saudável e aveludada, é importante escolher um gel de duche natural que também contenha ingredientes que ajudem a reidratar a pele. Os cremes de banho da Weleda são feitos com um elevado teor de óleos vegetais, tais como óleo de sésamo biológico, que reidratam a pele e são também ricos em vitaminas e minerais que proporcionam propriedades antioxidantes, protetoras e hidratantes.

Além disso, as suas fórmulas têm um pH amigo da pele. Por todas estas razões, são ideais para todos os tipos de pele, mesmo para as mais sensíveis.

Que impacto têm os geles de banho sobre o ambiente?

Os geles de banho convencionais utilizam produtos químicos não-biodegradáveis que acabam nos nossos rios e oceanos. Os geles de duche naturais, contudo, utilizam tensioativos biodegradáveis e não contêm microplásticos, o que significa que logo nos primeiros 18 dias pelo menos 80% do produto já se decompôs.

As fórmulas destes geles de duche naturais decompõem-se em contacto com a água, evitando assim a contaminação.

Todos os produtos Weleda são certificados com o selo NaTrue, que assegura o compromisso da marca com a sustentabilidade ambiental, criando embalagens recicláveis, utilizando práticas que respeitam a biodiversidade e comprometendo-se com o comércio justo, ético e responsável.