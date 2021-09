A Medway dá a conhecer a sua primeira locomotiva decorada, com uma instalação da artista visual e ilustradora portuguesa Kruella D’Enfer, que irá percorrer Portugal para promover o uso do comboio enquanto meio de transporte mais sustentável.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, definido pela União Europeia e enquadrado no seu compromisso para alcançar a neutralidade climática até 2050.

“É com enorme gosto que lançamos nos carris esta nossa locomotiva ornamentada com uma peça de arte de uma artista tão relevante. Esperamos que esta locomotiva, que faremos chegar a todo o País, ajude a sensibilizar a população para a importância urgente de tomar opções mais sustentáveis em prol do nosso Planeta, que é a casa de todos nós”, destaca Carlos Vasconcelos, Presidente da Medway.

Carlos Vasconcelos, Presidente da Medway e a artista Kruella D’Enfer

“É uma grande honra, como artista, ter sido convidada para este projeto, no qual os valores da Medway se cruzam com os meus, na luta por um planeta mais sustentável. As laterais desta locomotiva são uma viagem por paisagens ilustradas, com destaque para o início dos caminhos de ferro em Portugal, passando pela representação da atual locomotiva elétrica, aos colaboradores da Empresa, ao dia a dia, e à visão de uma criança em busca de um futuro mais verde e colorido. Algo que pode ser visto e apreciado por todos, de Norte a Sul do país”, explica Kruella D’Enfer.

A ferrovia é o transporte de mercadorias mais sustentável, permitindo uma redução de cerca de 70% de emissões de CO2 eq, face ao mesmo transporte por modo rodoviário. Redução essa que pode chegar aos 74%, se o transporte for efetuado com recurso exclusivo a locomotivas elétricas, como é o caso desta locomotiva intervencionada.

A locomotiva decorada pela Kruella D’Enfer percorrerá todo o território português, fazendo os habituais percursos dos serviços ferroviários realizados pela Medway.