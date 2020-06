O aquecimento global do planeta Terra ameaça a prosperidade, a saúde e a segurança de todas as nações e população, e os efeitos nefastos das alterações climáticas irão afetar as gerações futuras.

A redução do impacto das alterações climáticas requer a implementação de estratégias de redução dos gases com efeito de estufa (GEE), responsáveis pela alteração da composição da atmosfera e do sistema climático.

O painel intergovernamental para as alterações climáticas, em inglês— Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), defende que as emissões de GEE devem ser reduzidas em 80% e 95% até 2050 para se atingir a estabilização do sistema climático até ao final do século 21.

A captura e armazenamento de CO2 tem sido reconhecida como parte necessária da solução para a mitigação de GEE a nível global. Esta tecnologia permite uma redução radical das emissões de CO2 de grandes fontes de emissão, como centrais termoelétricas a carvão ou gás natural, ou processos industriais.

Conheça esse processo neste vídeo: