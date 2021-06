A The Good Bottle nasce no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Mirpuri Foundation e a Universidade do Minho em 2018, para a construção de um programa de investigação e desenvolvimento. Através do investimento da Fundação, o grupo de investigadores elaborou um protótipo de embalagens que substituem as opções descartáveis e com longos períodos de decomposição. À Sociedade da Água de Monchique cabe a responsabilidade de contribuir na solução industrial, num produto que possa ser disponibilizado em massa ao mercado.

Do trabalho conjunto, nasceu a The Good Bottle que na sua composição contém algas, as quais durante a degradação servem de alimento para espécies marinhas. Também a tampa é produzida a partir da mesma composição, por isso contando com as mesmas caraterísticas de biodegradação.

“A The Good Bottle apresenta uma taxa de biodegradabilidade de 74%, ao final de 45 dias, e em condições de compostagem controlada de acordo com a norma ISO 14855-1:2012, e de 90% até 12 meses, dependendo das condições a que está exposta, de acordo com a norma ISO 13432”, refere em comunicado a equipa que desenvolveu o produto.

A mesma fonte sublinha que “uma vez que na sua composição a garrafa possui algas, as mesmas podem servir de alimento para espécies marinhas, durante o seu rápido processo de desintegração. A composição de base do material e o seu contacto permanente com a água originam a sua hidrólise, num horizonte temporal curto. O material também é biodegradável em contacto com lixo orgânico”.