Não é por acaso que cada uma das garrafas Hop Series tem a sua própria ligação com o mar, visível na ilustração dos rótulos, onde o lúpulo é também um dos elementos em destaque.

Inicialmente, nesta nova gama, estão presentes a Hoppy Rider (estilo Hop Lager – 5% teor alcoólico - IBU 20), a Captain Hops (estilo Kveik IPA – 6% teor alcoólico - IBU 60), a Hoptoplus (estilo Double IPA – 8% teor alcoólico - IBU 60) e a Jelly Fixe (estilo West Coast IPA – 7% teor alcoólico - IBU 45).

A mestre cervejeira da Nortada, Diana Canas, afirmou a propósito deste lançamento que "o desenvolvimento destas cervejas foi um desafio muito aliciante porque nos permitiu experimentar com um ingrediente que nos é bastante querido: o lúpulo. Estas cervejas caracterizam-se por serem bastante aromáticas e com um amargor mais pronunciado, mas a combinação de diferentes variedades, matérias todas e técnicas de produção fazem com que sejam bastantes distintas entre si. Estamos muito satisfeitos com o resultado e acredito que será uma experiência sensorial muito interessante para os amantes de cerveja”.

Por sua vez, Pedro Mota, CEO da Nortada, explica que "as cervejas lupuladas, como as IPAs, são a bandeira do movimento artesanal e já era um sonho antigo lançar uma gama completamente dedicada a este estilo de cervejas. A associação à Surfrider Foundation [com a doação de dez cêntimos por cada garrafa vendida] surgiu de forma bastante natural no desenvolvimento do projeto. A paixão pelo mar caracteriza-nos enquanto portugueses e estamos muito contentes em poder unir esforços e contribuir para a conservação dos oceanos e das nossas praias”.

O ilustrador Miguel Rocha foi quem deu vida à imagem desta nova gama da Nortada. Trata-se de um designer e surfista português, que desenvolveu os rótulos enquanto viajava de praia em praia na Austrália. O objetivo comum de todos os seus trabalhos é dar voz aos oceanos através da arte.

A gama Hop Series é uma extensão do portfólio da Nortada, juntando-se às gamas Core (Lager e Dark Lager), Clássicos (Weissbier, IPA, Vienna Lager, Imperial Stout) e Mixology (edições especiais).

A nova gama Hop Series da Nortada encontra-se já disponível na loja online e, seguidamente, na rede de pontos de venda do canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés).

A cerveja Nortada é criada na Fábrica Nortada, a casa da cerveja artesanal no coração da Cidade do Porto, que brevemente reabrirá as suas portas ao público.