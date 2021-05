Uma das medidas implementadas pela Izidoro com o objetivo de diminuir o uso de plásticos prende-se, de acordo com a marca nacional, “na alteração das tradicionais embalagens de plástico por alternativas com incorporação de cartão”.

“Estas novas embalagens ‘Eco skin’ diminuem em 70% o uso de plástico e são 100% recicláveis, com papelão e plástico separáveis”, informa a Izidoro. As ‘Eco skin’ foram especialmente desenvolvidas para os produtos frescos (gama Veggie Lovers da marca Izidoro) e produtos transformados (gama Tapas da marca Damatta).

“O novo packaging reduz o desperdício alimentar, pois o embalamento a vácuo estabelece uma validade mais alargada dos produtos”, acrescenta a Izidoro.

Em paralelo, “as tradicionais latas Izidoro 100% recicláveis, tal como os frascos, passam a ser produzidas com 58 % de matéria-prima reciclada”.

No segmento Fiambres, a Izidoro tem apostado em embalagens com o sistema de “Abre e Fecha”, que, de acordo com a marca, “garante uma segunda vida à embalagem e contribui para a redução do desperdício. A gramagem do plástico foi também cortada em 15%”.

“Com a implementação deste conjunto de ações, a Izidoro prevê uma redução de 60 toneladas de plástico por ano”, lemos em comunicado.

Marco Andrade, diretor de marketing da Izidoro, afirma: “estamos permanentemente atentos às alterações dos hábitos de consumo e à importância de inovar para alimentar o presente e o futuro. Neste contexto, faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade ambiental apostar em embalagens com menor pegada ecológica, e estamos a diminuir a incorporação de plástico nas nossas embalagens”.

A Izidoro começou a trabalhar na sua estratégia de sustentabilidade ambiental em 2018, contando atualmente com uma equipa de trabalho multidisciplinar que coordena as diferentes áreas de atuação nesta área.