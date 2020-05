3. Educação/informação do consumidor

a) Num momento em que muitos cidadãos ainda têm dificuldade em saber onde devem ser colocados os diferentes resíduos, nomeadamente os diferentes tipos de plástico, comunicar-lhes que agora afinal há uns “novos” plásticos que não devem ser colocados para reciclar, mas antes devem ser colocados nos resíduos comuns, será um pesadelo em termos de comunicação e gestão quotidiana.

b) O conceito de biodegradabilidade ou até o de bioplásticos pode aumentar o sentimento de desresponsabilização dos cidadãos, com o consequente aumento de abandono de embalagens, recipientes e utensílios “supostamente” biodegradáveis, no ambiente natural.

4. Enquadramento europeu

a) No âmbito da diretiva sobre plásticos de uso único, fica bem explícito que os bioplásticos e plásticos biodegradáveis ficam sujeitos ao mesmo tipo de tratamento e restrições que os plásticos convencionais, pelo que não faz sentido defender esta substituição.

A solução

Do ponto de vista da ZERO, a mudança necessária deverá começar no próprio desenho das soluções, sejam elas embalagens, recipientes, utensílios, garantindo a redução da sua utilização, a sua reutilização e a sua reciclabilidade no final da sua vida útil.

Para ajudar a esta transição, o sistema de depósito é uma excelente solução porque dá um sinal claro a todos os cidadãos que os artigos que estão a utilizar têm um valor e não devem ser abandonados, mas antes devolvidos para reutilização ou reciclagem. Desta forma, e sem prejudicar o consumidor (visto que o depósito que paga inicialmente é-lhe devolvido aquando da entrega dos utensílios, embalagens, etc.), será possível promover a redução e reutilização de recursos.

Cada um de nós pode contribuir para esta mudança usando os seus próprios sacos (não apenas para trazer as compras para casa, mas também para as frutas, legumes e pão), usar uma garrafa reutilizável para a água, levar as suas embalagens quando for a um take away (e não, a ASAE não proíbe esta prática desde que o recipiente seja adequado e esteja limpo), usar o seu próprio copo em festivais, festas, etc., comprar produtos locais, não processados e menos embalados e solicitar às lojas e marcas que ofereçam estas soluções mais sustentáveis.