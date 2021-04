Os hotéis flutuantes estão na moda, desde o Arctic Bath Hotel and Spa na Suécia até o próximo Sea Palace Floating Resort no Dubai. Contudo, o hotel que lhe apresentamos de seguida é especial, uma vez que abre novos caminhos rumo à sustentabilidade.

O conceito de luxo, da autoria da equipa turca de design Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS), baseia-se numa estratégia de “perda mínima de energia e desperdício zero”, de acordo com a estação televisiva norte-americana CNN.

A estrutura utilizará a corrente de água, com recurso a turbinas eólicas, com a energia das marés a fazer girar sobre si mesma, convertendo energia em eletricidade. Um sistema informático será usado para gerir o movimento do hotel. No entanto, os hóspedes não conseguirão sentir a rotação, pois leva 24 horas para edifício girar 360 graus.

O Eco-Floating Hotel, no Qatar, terá ainda um telhado em forma de vórtice, projetado para armazenar a água da chuva e reutilizá-la para irrigação e outros fins.

Acessível por terra através de um pontão, este hotel poderá receber ainda hóspedes que cheguem de helicóptero ou barco. Esta unidade de cinco estrelas tem piscinas internas e externas, spa, ginásio e um campo de minigolfe.

O projeto ainda está em fase de conceção, mas estima-se que esteja concluído em 2025.