Por vezes, os sonhos de infância tornam-se realidade apenas quando crescemos. Mais, se viajarmos até à China é possível encontrar aquilo que procuramos durante anos.

Os arquitetos do WH Studio construíram um resort em Hangzhou (China), rodeado de montanhas e natureza que fazem deste local o destino perfeito para recriar um cenário nostálgico.

Tree House Cabins é o complexo turístico formado por grupos de cabanas que parecem sobrepostas em diferentes níveis de altura, integrando-se com a natureza e que parecem construídas numa única árvore.

As próprias estruturas com suas cabines correspondentes, assumem a forma de uma árvore na qual os galhos giram em diferentes direções, oferecendo diversas vistas da paisagem a quem se refugia em sua copa.

As cabines são distribuídas no espaço como uma espiral e parecem ser atravessadas por galhos grossos. A equipa criativa confirma que nada foi aleatório. O objetivo era mesmo encontrar equilíbrio e dualidade com o ambiente natural que circunda o complexo.

Se já começou a sentir nostalgia pelos anos não vividos comece a fazer as malas e não se esqueça de procurar este tesouro, ou qualquer sonho infantil que ainda não tenha realizado.