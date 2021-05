São sete os mares que existem na terra. Ocupam cerca de 71% da superfície territorial do planeta e escondem, nas suas profundidades, um universo que ainda encerra muitos mistérios por revelar. A poluição é uma das suas principais ameaças mas não é a única. A acidificação e o degelo, na origem da subida do nível do mar que se tem registado um pouco por todo o mundo, também preocupam os cientistas. O número de espécies marinhas ameaçadas não para de crescer, alertam ainda especialistas de todo o globo.