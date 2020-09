Sabe o que acontece às embalagens a partir do momento em que as deixa no ecoponto correto?

Se separarmos as nossas embalagens e colocarmos devidamente nos ecopontos elas ainda têm um longo percurso pela frente e podem ter uma nova vida dando lugar a novos objetos. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram