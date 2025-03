"Love" é a celebração dos 35 anos de carreira e o reflexo do percurso e da visão do designer português, num momento em que assume que vai fazer um hiato na sua carreira de designer. A colaboração com alunos da Universidade Lusófona do Porto, onde Buchinho é agora docente, alia a sua mestria à criatividade dos novos talentos e coloca na passerelle uma paleta dominada pelos tons neutros, onde o preto e o verde brilhante adicionam um toque de sofisticação e modernidade às silhuetas.