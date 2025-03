Luís Buchinho assinala 35 anos de carreira com Love, uma coleção que reflete a sua visão única e o equilíbrio entre experiência e inovação. Numa colaboração especial com os estudantes da licenciatura de Design e Produção de Moda da Universidade Lusófona – Porto, o designer português promove um verdadeiro diálogo entre gerações, onde a mestria se cruza com a criatividade emergente.

Love é mais do que uma coleção—é uma fusão entre tradição e vanguarda, onde os códigos da moda são explorados e reinterpretados. Silhuetas fortes e assertivas assumem o protagonismo, trazendo uma abordagem intemporal ao design.

O jogo de contrastes entre o masculino e o feminino traduz-se numa paleta de cores neutras e naturais, com o preto e o verde brilhante a acrescentarem sofisticação e modernidade. Cada peça revela o ADN da marca Luís Buchinho, evidenciando a sua assinatura de inovação e excelência.

Mais do que uma celebração do percurso do designer, Love é uma afirmação de continuidade e renovação. Através do encontro entre experiência e juventude, a coleção aponta para o futuro da moda, inspirando novas narrativas e tendências.