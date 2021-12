A cidade do Porto é, uma vez mais, o palco do MyCloma Fest, um mercado ecológico que reúne diferentes marcas, artistas e pequenos produtores com um objetivo comum: promover uma atitude de compra responsável e ética, com vista à preservação do planeta.

A iniciativa tem entrada gratuita e é organizada pela MyCloma, uma plataforma portuguesa de compra e venda de roupa em 2.ª mão, que, em pouco mais de um ano, é uma referência no mercado graças à sua aposta num modelo de economia circular, combatendo o desperdício têxtil e promovendo o prolongamento do ciclo de utilização dos bens.

Para além da venda de roupa em 2.ª mão da MyCloma, o Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto vai contar com a presença de artistas portugueses como a “MINERAL Organic Crafts” (especializada em difusores de cerâmica, artesanais e biodegradáveis), o arquiteto Nuno Sarmento e a escultora americana Juna Wesley (que desenvolveram uma coleção conjunta de desenho e impressão manual) e, ainda, a designer gráfica Ana Seixas (que aplica as suas ilustrações em bens diversos como pins, cerâmicas, posters ou papel de embrulho).

Estarão igualmente representadas outras marcas made in Portugal e produtores com negócios locais como a “CerAmor Cerâmica”, a “Amaciar-te” e a “Zero Plástico”, com propostas que vão da loiça em cerâmica, à cosmética natural, passando pelos produtos de primeira necessidade e complementos para uma rotina diária mais eco-friendly.

De forma a tornar o espaço visualmente mais atrativo e a reforçar o posicionamento ambientalmente responsável, a organização irá ceder a todos os pontos de venda uma toalha da “Do Zero X Puranna” (feita através de stock morto ou de excedentes de fábricas têxteis portuguesas).

No MyCloma Fest nenhum sentido é preterido e o paladar não podia ser exceção. Nesse âmbito, estarão presentes alguns projetos ligados à área alimentar como a “Meia laranja”, a “Pau de Canela”, a “Butter Sweet” e os “Deuses do Malte”.

A animação ao longo destes dois dias será garantida, com destaque para a participação do dueto de jazz Alexandre Curopos e André Soares, no sábado, e a presença do Pai Natal no domingo, dia dedicado às crianças. Ainda com foco no público infantil, a MyCloma irá ter, pela primeira vez, roupa dos 0 aos 4 anos com preços muito apelativos, que começam nos 0,50€.

Num prisma mais social, a iniciativa está a apelar à recolha de brinquedos usados, depois entregues a duas IPSS: a “Associação T’ Success” e a Obra de N.ª Sr.ª das Candeias.

créditos: MyCloma Fest

Segundo Inês Juvandes, co-fundadora da MyCloma, “a 2.ª edição do MyCloma Fest reforça a aposta na área da sustentabilidade e da responsabilidade social e será mais um passo decisivo na história da empresa. A relação com os parceiros escolhidos sairá reforçada e abrirá caminho a novos desafios e oportunidades. O espírito de magia da época vai tornar este evento ainda mais especial e inesquecível para quem nos visitar, não temos dúvidas”, conclui a responsável.