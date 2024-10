As peças começaram a ser construídas na década de 50, por Agostinho Teixeira, e ilustram locais emblemáticos da cidade Invicta, como a Torre dos Clérigos, a Estação de São Bento e a Ponte Pênsil, bem como recriam quiosques e urinóis característicos da época. Composta por diversos materiais, entre os quais, vinil, corticite, cobre, madeira, latão e gesso, estas miniaturas permitem uma viagem ao passado através de detalhes minuciosos.

Nascido no Porto, a 11 de agosto de 1923, na freguesia de Massarelos, o autor deixou um legado como guardião da memória histórica e arquitetónica da sua cidade natal.

Agostinho Teixeira construiu um “Porto em Miniatura” agora em exposição na Invicta créditos: Divulgação

Após a reforma, em 1983, Agostinho Teixeira decidiu recuperar a sua paixão, iniciada nos anos 50, a construção de maquetes. Com precisão e detalhe dedicou-se a fazer miniaturas dos principais monumentos da cidade do Porto. A sua coleção inclui cerca de 40 maquetes, entre as quais se destacam representações do antigo Palácio de Cristal, da Torre dos Clérigos, da Estação de São Bento, da Ponte Pênsil e do conjunto monumental da Sé. A coleção ainda inclui diversos quiosques e outros elementos do património histórico da cidade, como igrejas, capelas e os pitorescos urinóis de tempos passados.

Em 2006, a coleção foi entregue a Francisco Almeida Lemos, que continua a preservá-la, assegurando que o legado do artista permaneça vivo.

A coleção está em mostra na Rua do Ateneu Comercial do Porto, n.º 8, no Porto, com o seguinte horário: de terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.