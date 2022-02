A pensar em quem procura soluções de higiene pessoal e cosmética que respeitem o ambiente, a marca portuguesa VeganCare lançou dois condicionadores sólidos para diferentes tipos de cabelo, uma aposta na sustentabilidade, já que o formato sólido permite a poupança de água, uma maior durabilidade do produto e dispensa embalagem de plástico.

Os condicionadores são ambos feitos com ingredientes biológicos, e em todos os aspetos funcionam de forma semelhante à sua contraparte - o condicionador em creme - suavizando o cabelo, mantendo-o hidratado e ajudando na reestruturação do tecido capilar.

Um deles - “Breaking Free” (Lima & Alfazema) - é feito a pensar em cabelos normais a oleosos, e o outro - “Untwist and Shout” (Laranja & Gerânio) - é adequado para cabelos secos. Ambos são formulados com azeite, óleos de rícino e macadâmia, manteigas de cacau e karité, sendo ainda enriquecidos com proteína de aveia, que repara e fortalece o cabelo, dando-lhe mais brilho e volume.

Breaking Free créditos: VeganCare

A diferença em relação ao condicionador em creme está apenas no modo de aplicação, que envolve passar a barra pelo cabelo molhado, evitando as raízes, até sentir o efeito suavizante no cabelo. O restante processo é já familiar, pois envolve passar os dedos ou um pente para desembaraçar o cabelo, e enxaguá-lo com água por alguns segundos.

Tal como os outros produtos da marca VeganCare, também os novos condicionadores sólidos são certificados como veganos, pela V-Label. Esta certificação garante assim que não foram testados em animais e, que também não contêm quaisquer matérias-primas de origem animal. Para além disso, são também embalados em cartolina reciclada, permitindo a minimização do uso de recursos.

Untwist and Shout créditos: VeganCare

De acordo com Sofia Vieira, a fundadora da marca VeganCare, “A escassez de água que o planeta atravessa, exige que a indústria, um dos setores que mais água consome, se reinvente. É importante lançar artigos para o mercado cuja produção exija o mínimo de água possível".

"Um condicionador em creme contém mais de 80% de água! O que fizemos foi retirar essa água, criando um produto sólido. O creme é produzido através do contacto da barra de condicionador com a água do duche, diretamente no cabelo. O enxaguamento deste produto também exige menos água do que o condicionador convencional. Uma experiência diferente, um hábito novo a incluir numa rotina que vise melhor atender as necessidades do planeta”, conclui.