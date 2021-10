Acompanhando a procura crescente de mães e pais por produtos naturais e orgânicos, não só para protegerem os seus filhos, mas também o meio ambiente, a Dodot lança a sua nova gama Cuidado Total.

Desenvolvidas com algodão premium e ingredientes vegetais cuidadosamente selecionados, estas fraldas foram testadas dermatologicamente e contêm 0% de perfume, loção ou cloro, mantendo, no entanto, a assinatura de qualidade da marca, que permite proporcionar até 12 horas de absorção e de proteção antifugas.

Por um mundo melhor

O consumo de produtos naturais tem vindo a aumentar cada vez mais na Europa. Nos últimos dez anos, o número de mães a comprarem produtos naturais e orgânicos quadruplicou. Quem opta por fraldas descartáveis, presta agora maior atenção à sua naturalidade, valorizando a proteção da pele do seu bebé.

Esta é precisamente uma das principais promessas da gama Cuidado Total, que se apresenta sem produtos químicos ou odores e recorre a materiais mais naturais, certificados como bons para a pele e recomendados por profissionais de confiança. Além de ser confecionada com algodão de qualidade superior, permitindo uma maior suavidade, a ausência de perfume e cloro contribui para minimizar riscos de alergias.

Por outro lado, os pais não serão obrigados a escolher entre cuidar do seu bebé ou do mundo em que eles irão crescer. Nesta nova gama, a Dodot reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, presente desde os ingredientes da sua composição e embalagem ao processo de fabrico.

O material utilizado no núcleo absorvente das fraldas é constituído por fibras naturais oriundas da madeira. A polpa de celulose provém, assim, de florestas com certificado FSC® e outras fontes geridas de forma responsável. Por seu lado, tanto a suave camada absorvente como as embalagens da Dodot Cuidado Total são produzidas com materiais de origem vegetal derivados da cana-de-açúcar.

Já o processo de fabrico utiliza eletricidade 100% renovável para reduzir a pegada ambiental, ao passo que os resíduos da indústria são enviados para aterro sanitário, sendo que 75% do lixo de produção é reciclado.

Entre as confiáveis tecnologias da marca, destacam-se o seu núcleo absorvente que bloqueia a humidade para manter a pele do bebé seca até 12 horas, o indicador de humidade que fica azul em contacto com a urina para avisar quando for o momento de trocar a fralda, e as fitas laterais suaves e elásticas que se adaptam comodamente à barriga do bebé.

Na gama Cuidado Total estão também incluídas as já icónicas toalhitas Aqua Pure. Elaboradas com 99% de água, um pouco de algodão orgânico e 1% de ingredientes delicados com a pele, asseguram uma limpeza suave e ajudam a recuperar o seu pH natural e a prevenir irritações.

Assumindo uma atitude de transformação e de responsabilidade ambiental, social, cultural e económica, a Dodot faz questão de acompanhar todos os momentos do crescimento dos mais pequenos com conforto, segurança e sustentabilidade, através de uma gama que, fazendo jus ao seu nome, pretende proporcionar às famílias um cuidado total – dos bebés e do planeta.