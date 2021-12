O Freeport Lisboa Fashion Outlet acaba de anunciar o prolongamento da estadia da Re.Love Pop-Up Store, a loja multimarca inteiramente dedicada ao tema da sustentabilidade, até ao final do ano.

Inaugurada em setembro deste ano e prevista para durar três meses, o novo conceito de loja vai manter-se pelo menos até ao final do ano, dando a oportunidade a todos os visitantes de comprarem presentes de Natal mais sustentáveis.

Inserida na política e estratégia de sustentabilidade da VIA Outlets, a Re.Love é a primeira loja pop-up do grupo a reunir marcas novas e já existentes, com as suas coleções e iniciativas sustentáveis.

Neste espaço encontrará peças tão diferentes quanto porta-moedas e malas de luxo criadas a partir de caricas recolhidas em África da britânica Bottletop; as T-shirts de algodão orgânico e os óculos de sol de acetato (feitos à base de fibra de algodão) da portuguesa Not Yet Famous; as mochilas em pele vegan da também nacional WeTheKnot ou, ainda, as peças de roupa de tingimento natural (método que utiliza menos água que o convencional) da brasileira Osklen.

As opções são variadas e vão da moda aos acessórios, sendo que a loja Re.Love é a casa de diversas coleções sustentáveis de marcas variadas como Karl Lagerfeld, Desigual, United Colors of Benetton, Hugo Boss, Bottletop, LoveBrand, Osklen, Pepe Jeans, Not-Yet-Famous, A-line, WeTheKnot, Foursoul, e muitas outras.

Os consumidores podem encontrar ainda a Trend Circle com o conceito de aluguer/compra de produtos de luxo em segunda-mão com marcas como Prada, Chanel, Balenciaga, Gucci e Dolce & Gabbana.

Uma missão maior

A Re.Love faz parte da missão da VIA Outlets na redefinição do conceito outlet shopping, proporcionando aos seus convidados uma experiência de compras premium e mais sustentáveis, principalmente agora na altura das festividades.

A iniciativa no Freeport Lisboa Fashion Outlet tem como objetivo promover as linhas de moda e acessórios, bem como das suas políticas de marcas já conhecidas dos consumidores para um Natal vivido com um espírito diferente, sensibilizando e informando sobre outras iniciativas mais alargadas, e sobre a forma como podem contribuir para um futuro da moda mais sustentável.

A iniciativa pretende dar voz às marcas presentes na loja, dando a conhecer as ações e os esforços que fazem para a redução da pegada ecológica.

A utilização de fibras naturais para a confecção das peças, o uso eficiente dos recursos como a água, a diminuição da utilização de produtos químicos ou, ainda, a aplicação e utilização de materiais reciclados são apenas alguns dos exemplos dos esforços levados a cabo por estas marcas presentes na Re.Love.

O espaço tem então este objetivo de informar, de forma educativa, todos os visitantes, para que possam comprar melhor e com qualidade neste Natal.

A Re.Love está aberta no Freeport Lisboa Fashion Outlet, tendo o horário de funcionamento normal do centro. Após Lisboa, seguiu-se o Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet, em Amesterdão, nos Países Baixos, que também aderiram a esta iniciativa com a abertura de uma loja Re.Love.