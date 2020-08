Numa nota publicada hoje no ‘site’ da Universidade do Porto, o gabinete de comunicação da FEUP avança que o projeto, intitulado NanoCatRed, assegurou em julho um financiamento de 300 mil euros (num total de 1,5 milhões de euros) através do programa UT Austin Portugal.

O projeto, liderado pelo Laboratory of Separation and Reaction Engineering – Laboratory of Catalysis and Materials (LSRE-LCM) da FEUP, pretende responder a um desafio: “desenvolver tecnologias que permitam a produção de água para consumo humano ou industrial, reutilização ou descarga para o ambiente, sem impactos negativos na saúde pública e nos ecossistemas”, explica a nota.

Estas tecnologias, que vão dar seguimento à investigação do LSRE-LCM, assente no desenvolvimento de nanocatalisadores para tratamentos de água, terão potencial para substituir outras soluções mais dispendiosas ou que introduzem dificuldades ao nível do manuseamento e gestão.

“A catálise aplicada a esta problemática oferece a possibilidade de promover reações químicas que transformam estes poluentes em outros compostos sem perigosidade, como por exemplo o azoto”, assegura a FEUP.