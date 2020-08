A Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, Leiria, alertou no sábado para uma nova descarga de efluentes suinícolas neste curso de água, tendo efetuado a denúncia à GNR.

A equipa do SEPNA [Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente] deslocou-se ao local para realizar as habituais diligências.

“Fomos ao local e verificou-se que houve uma descarga para a ribeira dos Milagres. Foi identificada uma pessoa singular, proprietária de uma empresa” ligada ao ramo da suinicultura, disse à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte referiu que foi elaborado um auto pelo crime de “poluição de solo e em linha de água, por falta de mecanismo de depuração de substância poluente”.

Segundo disse à Lusa o porta-voz da comissão, Rui Crespo, a ribeira dos Milagres, em Leiria, apresentava no sábado de manhã um “cheiro nauseabundo, espuma escura e todo o aspeto de ter sido alvo de mais uma descarga de uma suinicultura”.