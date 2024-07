Rui Reininho revelou que está "quase bom" depois de ter ido parar ao hospital no fim de semana, em Évora.

Numa publicação que fez nas redes sociais, o cantor escreveu: "Bem bom, quase! Obrigado a todos pela preocupação, aos Bombeiros de Évora pelas sirenes e atenção e a todo o pessoal do Hospital de Évora pela observação: duas horas de carinho e estima para todos os pacientes na sala".

Veja na publicação abaixo a mensagem na íntegra:

De acordo com ODigital.pt, os GNR atuaram no Festival EA Live, na Adega da Cartuxa, em Évora, no sábado, dia 20 de julho, e Rui Reininho sentiu-se mal e teve de ser assistido. Isto já depois de a banda estar nos camarins antes do encore, que já não chegou a ser realizado.

