O aquecimento global está a avançar de forma mais letal e mais rápida do que se esperava. Em 2030, dez anos antes do que se estimava, poderá ser alcançado o limite de +1,5 ºC, com riscos de desastres "sem precedentes" para o planeta e, por consequência, para a humanidade. Este foi cenário (negro) traçado pelo estudo dos especialistas climáticos das Nações Unidas, divulgado pela agência de notícias AFP na terça-feira.

Incêndios que arrasam os Estados Unidos, a Sicília (Itália), a Grécia e a Turquia, dilúvios de chuva que inundam Alemanha ou China, termómetros a bater os 50 ºC no Canadá: O planeta Terra já alcançou +1,1 ºC e as consequências já começaram.

Ainda segundo a publicação da AFP, a última vez que a atmosfera do planeta estava tão quente foi há cerca de 125 mil anos e o nível do mar era de 5 a 10 metros maior, o que atualmente submergiria a maioria das cidades costeiras no mundo.

A região da Sicília declarou estado de emergência na sequência dos incêndios que deflagraram nos últimos dias na ilha, enquanto que no centro e sul de Itália se mantém o alerta devido às temperaturas elevadas e ventos fortes. As previsões meteorológicas indicam que esta semana as temperaturas em Itália podem ultrapassar os 45 graus em algumas províncias do sul do país.

A Grécia está a enfrentar um “desastre natural de proporções sem precedentes”, com 586 incêndios florestais a lavrar em “todos os cantos” do país, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em declarações reproduzidas pelo agência Lusa. O país foi atingido por uma onda de calor que é considerada a mais prolongada em três décadas, com temperaturas de até 45ºC.

Na vizinha Turquia, incêndios descritos como os piores em décadas atingiram partes da costa sul do país nos últimos dias e causaram a morte de dez pessoas.

Veja algumas imagens reunidas pelo site Bored Panda que mostram as consequências da onda de calor que se faz sentir em vários locais do mundo.