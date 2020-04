Falar de sustentabilidade é, nos dias que correm, falar forçosamente de ambiente. E de política e de demografia e de economia e de indústria e de finanças. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, criada pelas Nações Unidas em agosto de 2015, aponta um conjunto de programas e linhas de ação em áreas tão diversas como o acesso à alimentação, ao ensino, à água, a igualdade de género, o combate às assimetrias ou o desenvolvimento económico.

Na sua dimensão ambiental, social e económica, a sustentabilidade é tudo isto. E, se a resposta aos desafios que coloca deve ser pensada à escala global, a verdade é que estes são sentidos de formas diferentes nas várias regiões do globo. São muitas as assimetrias e as exigências. Portugal, nesse contexto, vê-se a braços com vários desafios. No país com a mais baixa taxa de natalidade da União Europeia, a sustentabilidade populacional e económica torna-se crítica.

Um estudo divulgado pela Fundação Manuel dos Santos, em 2017, apontava para uma quebra populacional de 2,5 milhões de pessoas até 2050, isto considerando um cenário sem migração. Neste contexto, Portugal passaria a ter um rácio de 1,4 indivíduos entre os 15 e os 64 anos por cada habitante com 65 anos ou mais. Além disso, enfrentaria a escassez de quadros e mão de obra qualificada, que atualmente já é sentida em certos setores da economia, com os problemas económicos inerentes. Esse estudo, feito muito antes do surto global de COVID-19, apontava a imigração qualificada como um dos garantes da sustentabilidade económica e demográfica do país, sendo por isso necessárias medidas de apoio à migração.

Uma solução contestada, logo na algura, por alguns especialistas. Por outro lado, estando Portugal numa situação geográfica que o torna vulnerável às alterações climáticas, como sucedeu nos últimos anos, marcados pela seca extrema e por fogos florestais nunca antes presenciados no país, é urgente repensar a floresta e a assimetria entre o interior e o litoral. Como sublinha Francisco Ferreira, reputado ambientalista, "esta é também uma questão de povoamento".

"Não é apenas de dar as ordens para limpar ou para plantar a espécie A ou B", esclarece o presidente da associação Zero. "Se não houver uma visão para a floresta, que não será fácil, acompanhada de um combate à desertificação humana do interior, não iremos longe. Temos a possibilidade de a reordenar, de a tornar mais adequada ao solo e ao clima futuro, mas não podemos ter a ilusão de que tudo correrá bem se não houver ninguém para a cuidar", ressalva.

O compromisso que Portugal assumiu

Passaram-se quatro anos desde a assinatura do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas e, apesar de revezes como a saída dos EUA, depois da eleição de Donald Trump, o espírito desse pacto passou a integrar algumas políticas públicas. Contudo, depois de um período de estagnação, o nível de emissões global voltaria a subir. "Claro que o ideal seria termos todos os países no acordo de Paris e a trabalharem ativamente nesse sentido", diz Francisco Ferreira.