Uma das formas de cuidar do planeta passa por adotarmos hábitos mais conscientes no nosso dia a dia. Afinal, grande parte dos recursos naturais do planeta, que usamos para nossa sobrevivência, são esgotáveis.

O consumo consciente está, assim, relacionado com o facto de pensarmos no impacto do que consumimos e repensar como podemos reduzir, reciclar e reutilizar recursos com o propósito de viver de forma mais sustentável e de reduzir o impacto do consumo excessivo no planeta.

Mudar os hábitos de consumo é, sem dúvida, uma boa aposta para contribuirmos para um planeta melhor. Alguns dos benefícios do consumo consciente são, por exemplo, uma diminuição do desperdício, da poluição, da redução da utilização de água e de energia, entre outros.

Mas como é que podemos praticar o consumo consciente? Segundo a Hotmart, empresa global de tecnologia e produtos digitais, existem diversas formas de praticar um consumo consciente.

Comprar apenas o necessário

Refletir sobre o que compramos é uma das principais ações do consumo consciente. Ou seja, é importante parar e perceber se precisamos realmente de comprar determinado bem/produto. Depois disso é importante fazermos uma lista de comprar para não acabarmos por comprar o que não precisamos.

Reutilizar

Muitas vezes nem percebemos, mas boa parte das coisas que compramos podem ser reutilizadas. Um exemplo comum são os frascos de vidro, que podem ser reutilizados de diferentes formas: para armazenar compotas, transformar em vasos, etc. Pode parecer uma ação simples, mas tem um grande impacto no planeta.

Procurar itens com baixo consumo de energia

Devemos também te alguma atenção ao comprar tecnologia, eletrodomésticos e lâmpadas. É importante optarmos por produtos que consomem menos energia, pois, vamos economizar mais na conta de luz e nos gastos se adotarmos esta prática.

Reciclar

Reciclar é uma ação extremamente importante e que qualquer um de nós pode fazer facilmente. Os portugueses estão cada vez mais empenhados em realizar este tipo de ação e a prova é que, de acordo com o Barómetro Europeu do Consumo Cetelem 2022, 66% dos portugueses afirmam que fazem a reciclagem.

Comprar produtos locais

Ao comprarmos aos produtores locais, estamos a valorizar a vida na sua forma mais simples e sustentável. Além de fomentar a economia local e de ajudar os pequenos produtos, traz mais qualidade de vida, já que os alimentos são mais frescos e os produtos feitos de forma personalizada.

Ler os rótulos

Saber do que é os produtos são feitos e outro tipo de informações antes de comprá-los, é algo que os consumidores conscientes devem adotar. A leitura dos rótulos permite identificar, por exemplo, as origens de um produto, saber se pode ser reciclado, identificar os componentes químicos que contém e avaliar a sua duração.

Identificar hábitos prejudiciais

O consumo consciente não diz respeito apenas a hábitos de compra. Hábitos de consumo do dia a dia também podem ser prejudiciais, tais como, o consumo excessivo de água e de energia. Por isso, devemos tomar banhos mais curtos, reutilizar a água, apagar as luzes quando não são necessárias, optar por transportes públicos, entre outros.