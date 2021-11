O ciclo do carbono começou há milhões de milhões de anos com erupções vulcânicas que impulsionaram o dióxido de carbono sobre a superfície terrestre. E hoje segue um ritmo diferente. Videográfico sobre o ciclo do carbono.

A atmosfera primitiva do planeta foi composta principalmente por dióxido de carbono (CO2), a maior parte retido nos oceanos, no solo e nos organismos vivos. A contribuição para o ciclo do carbono na esfera terrestre pode vir de erupções vulcânicas, meteoritos, e, principalmente, da ação do homem. Veja o vídeo O vídeo apresentado é um produto da agência de notícias France-Presse e está narrado em português do Brasil. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram