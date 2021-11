As cidades "carbono zero" funcionam inteiramente com energia verde produzida no local: uma utopia que serve de exemplo hoje na luta contra o aquecimento global.

Bem-vindos à cidade "carbono zero". Este projeto urbano tem a sua própria rede inteligente que funciona com 100% de energia limpa. Aqui, parques eólicos, painéis solares e centrais de biogás movidas a fezes bovinas e resíduos vegetais são a regra. O sistema de transporte é automatizado. Pequenos carros guiados por sensores magnéticos transportam os habitantes através de túneis subterrâneos. Saiba mais neste vídeo O vídeo apresentado é um produto da agência de notícias France-Presse e está narrado em português do Brasil.