A partir das medições do satélite europeu Sentinel-5p, a Agência Espacial Europeia anunciou hoje que as concentrações no ar de dióxido de azoto entre 13 de março e 13 de abril baixaram 54 por cento em Paris, por comparação com o mesmo período do ano passado.

Em Madrid, a descida foi de 48%, enquanto o ar em Roma ficou com menos 49% de dióxido de azoto. Em Milão, a descida atingiu 47%.

O dióxido de azoto é um dos principais gases poluentes na atmosfera, provoca problemas respiratórios e é gerado pelo funcionamento de centrais elétricas, veículos e instalações industriais.

Os níveis de concentração na atmosfera variam diariamente em função das emissões e das condições meteorológicas, pelo que precisam de ser analisados ao longo de períodos prolongados para se tirarem conclusões, afirmou à agência Efe o meteorólogo Kenk Eskes, do Instituto Meteorológico dos Países Baixos.