Conheça o robô que ajuda a limpar as praias dos pequenos resíduos plásticos

Apresentamos o BeBot, um robô que é capaz de limpar praias de resíduos plásticos de até um centímetro quadrado através de uma peneiração mecânica da areia.

A 4Ocean, em colaboração com Poralu Marine, criou uma solução para a limpeza de praias por intermédio de um veículo 100% elétrico, silencioso e com autonomia de bateria até 3.000 m2 de praia por hora, dependendo do terreno. Este robô consegue apanhar o lixo que se encontra até 10cm de profundidade e coleta detritos como pontas de cigarro, embalagens de alimentos, tampas de garrafas e outros fragmentos que podem permanecer escondidos na areia.

O carregamento do BeBot é através de energia solar através dos painéis instalados na parte traseira do veículo, sendo controlado remotamente por um operador humano a uma distância máxima até 300 metros com alta precisão.

Além de peneirar a areia, este veículo pode também ser usado para recolher algas, levantar e transportar cadeiras de praia ou até mesmo nivelar campos de areia.

A 4Ocean tem o objetivo de formar uma economia voltada para a limpeza de praias e oceanos, de forma a consciencializar o ser humano sobre os impactos do consumo do plástico.