O Google Earth publicou uma série de imagens na qual revela o quanto os oceanos, florestas, glaciares, praias e cidades do nosso mundo mudaram entre 1984 e 2020, sendo esta uma forma de alertar consciências.

Na fotogaleria abaixo irá verificar de que forma a atividade humana e as forças naturais alteraram o Planeta Terra. E lembrem-se, impedir as alterações climáticas depende de cada um de nós, mesmo que as coisas pareçam graves depois de ver o que foi alterado em quatro décadas