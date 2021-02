Depois de terem apresentado um protótipo de uma garrafa de papel no final do ano 2020, a Coca-Cola vai fazer chegar a inovadora embalagem junto dos consumidores.

Os testes será feito na Hungria e serão oferecidas duas mil garrafas com AdeZ, uma bebida à base de plantas que faz parte do portfólio da marca norte-americana.

Este teste junto dos clientes será feito no segundo trimestre de 2021. O objetivo é perceber a reação do público a este formato e perceber se poderá fazer sentido utilizar esta mesma embalagem para outras bebidas que são produzidas pela marca.

Esta embalagem foi criada numa parceria entre os laboratórios da Coca-Cola em Bruxelas, na Bélgica, e a The Paper Bottle Company (Paboco). São 100 por cento recicláveis, produzidas com madeira sustentável e com uma barreira biológica que permite uma resistência a líquidos, mas também a CO2 e a oxigénio.

É um invólucro de papel com uma tampa de plástico que tem ainda um revestimento fino de plástico, também reciclável, no interior. Este é mais um passo na marca na campanha “Mundo sem Resíduos”, onde se compromete que todas as embalagens sejam recolhidas, recicladas ou reutilizadas até ao ano de 2030.