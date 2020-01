Para além das duas celuloses, o sistema adutor do Mondego fornece ainda a central de ciclo combinado da EDP em Lares (que consome cerca de 83 mil m3 e paga 29 mil euros) e o abastecimento de água da Figueira da Foz, que dali retira anualmente 2,6 milhões de metros cúbicos (11 vezes menos do que a Navigator), pelo qual paga de TRH cerca de 126 mil euros, o dobro do preço pago pela papeleira, considerando apenas e em proporção, o volume de água captada.

João Damasceno, diretor-geral da Águas da Figueira, explicou à Lusa que o volume de água captado pela concessionária no Mondego varia conforme a altura do ano, representando cerca de 40% do abastecimento no inverno e 60% no verão (metade do total da água consumida no concelho durante 12 meses) e que o restante vem de captações subterrâneas.

A juntar ao consumo das indústrias e sistema abastecedor da Figueira da Foz, a agricultura do Baixo Mondego paga de taxa de recursos hídricos um valor que Armindo Valente, vice-presidente da Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, disse ser "variável" anualmente, mas que estimou entre os 70 a 80 mil euros, embora o ministério do Ambiente o tenha cifrado em 66,5 mil euros.

Armindo Valente não adiantou o volume de água gasto anualmente pelos agricultores do Mondego, mas precisou que a agricultura da região "não gasta nem consome água, utiliza água, o que é diferente".

"Grande parte da água que chega aos campos acaba por voltar à Natureza pelas valas de enxugo. E a água é fundamental, por exemplo, para o controle de temperatura nos campos de arroz e depois, daí, regressa ao ambiente", argumentou.