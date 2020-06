Sempre que viável, desde que não se esteja naqueles dias mesmo muito quentes, deve-se procurar fazer a renovação do ar da casa, com ventilação cruzada (por norma com janelas em zonas opostas da habitação), que conduza à circulação do ar e contribua também para se ter uma sensação de a temperatura não estar tão alta.

Esta é uma medida particularmente importante nas alturas mais frescas do dia, para fazer o arejamento da habitação e ajudar a um arrefecimento mais rápido do seu interior.

Assim, resumindo, há 2 medidas práticas a realizar no dia-a-dia para as casas não aquecerem tanto no tempo quente, sem se utilizar equipamentos para a arrefecer:

- Proteger as janelas, com estores ou outros sombreamentos exteriores, para evitar a incidência direta do sol nos envidraçados.

- Fazer a renovação do ar com circulação do ar na habitação, preferencialmente com janelas em locais opostos da habitação (para fazer corrente de ar), preferencialmente nas alturas mais frescas do dia e à noite.