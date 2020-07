Para justificar o aumento das queimadas na Amazónia, registadas em vários meses deste ano, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro, o chefe de Estado afirmou que os incêndios acontecem em áreas já desflorestadas onde, segundo ele, os agricultores usam o fogo para limpar o terreno e depois plantar.

Bolsonaro disse que os indígenas e os moradores da Amazónia são os responsáveis por colocar fogo nas terras da região, sem apresentar evidências.

Sobre as propostas do Governo para sanar a destruição dos biomas do país, Bolsonaro lembrou a medida provisória 910, que tinha assinado para legalizar a posse fundiária em áreas da Amazónia. Especialistas e defensores do meio ambiente criticaram a medida vista como um prémio para desflorestadores que invadem ilegalmente e tomam posse de terras públicas.

O texto da medida provisória não foi votado no Congresso brasileiro e, portanto, perdeu a validade. Agora, os parlamentares brasileiros preparam-se para debater um outro projeto sobre o tema, quando o Governo já anunciou que poderá dar estas terras a quem se autodeclarar proprietário num cadastro fundiário.

O Presidente do Brasil também respondeu a perguntas enviadas por jornalistas conservadores conhecidos por defender o Governo.

Questionado sobre o ministro do Meio Ambiente, Bolsonaro disse que Ricardo Salles tem a sua confiança e deve ficar no cargo.

Salles foi muito criticado dentro e fora do país, na sequência da divulgação de uma gravação feita durante uma reunião ministerial sobre ações de combate ao novo coronavírus, e na qual afirmava que o Governo braisleiro devia aproveitar a pandemia e a distração dos ‘medias’ para aprovar normas infralegais e assim desregulamentar a preservação ambiental do país.