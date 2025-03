Como parte desta expansão, em 2025, YSL Beauty irá lançar um novo programa em São Vicente e nas ilhas Granadinas, focado na preservação da Cobra Negra de São Vicente, uma espécie em perigo crítico de extinção. Este projeto junta-se às iniciativas ativas nas Bahamas, Canadá, Colômbia, Haiti, Indonésia, Madagáscar e Marrocos, todas elas centradas na recuperação de ecossistemas-chave e na mitigação do impacto ambiental.

Um compromisso a longo prazo com a biodiversidade

O programa Rewild Our Earth responde à necessidade urgente de restaurar espaços naturais afetados pelas alterações climáticas e pela atividade humana. Com quase 75% dos ecossistemas degradados e mais de um milhão de espécies em vias de extinção, a conservação e recuperação de habitats tornou-se uma prioridade global.

A colaboração com a Re:wild, uma organização de referência na restauração da biodiversidade, permite à YSL Beauty enfrentar estes desafios com uma abordagem baseada na ciência e em ações locais. “A saúde do planeta depende da natureza selvagem, e a sua proteção é essencial para garantir um futuro sustentável”, destaca Penny Langhammer, vice-presidente executiva da Re:wild.

Em linha com a estratégia de sustentabilidade "Muda as regras, muda o futuro", YSL Beauty estrutura o seu compromisso em três pilares fundamentais. Reduce Our Impact foca-se em minimizar o impacto ambiental dos seus produtos e operações, promovendo práticas responsáveis em toda a cadeia de valor. Rewild Our Earth impulsiona a restauração e proteção de ecossistemas-chave, contribuindo ativamente para a regeneração da biodiversidade. Por fim, Abuso Não é Amor procura sensibilizar e educar para a prevenção da violência de género, reforçando o compromisso social da marca para além da conservação ambiental.

Avanços e expansão do impacto global

Os programas de Rewild Our Earth têm gerado um impacto tangível em diversas regiões do mundo, contribuindo para a conservação de ecossistemas-chave e de espécies em perigo. Nas Bahamas, a proteção da Iguana de Cayo Blanco permitiu duplicar a sua população em áreas protegidas graças a iniciativas de vigilância e conservação. No Canadá, os esforços têm-se concentrado na preservação das pastagens da bacia do Lago Blanco, um habitat essencial para espécies em risco.

Na Colômbia, a restauração de corredores ecológicos na Amazónia beneficiou tanto a biodiversidade como as comunidades locais. No Haiti, a reflorestação de zonas de floresta tropical em risco resultou na plantação de mais de 230.000 árvores autóctones. Por sua vez, na Indonésia, foram implementadas medidas para a proteção de espécies aquáticas no Lago Matano e a restauração de habitats essenciais para aves em Sulawesi.

Em Madagáscar, os esforços de reabilitação resultaram na plantação de quase 500.000 árvores de espécies nativas, enquanto, em Marrocos, o programa tem combatido a desertificação, restaurando terras degradadas e capacitando comunidades rurais.

Com estes avanços, YSL Beauty reafirma a sua liderança em restauração ecológica no setor da beleza, integrando a sustentabilidade no seu modelo de negócio e contribuindo ativamente para a recuperação da biodiversidade a nível global.