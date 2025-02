Para alertar as camadas mais jovens, e outras, para a violência doméstica no namoro e noutras fases de um relacionamento íntimo, a YSL Beauty e a APAV reforçam a sua colaboração no programa internacional "Abuso Não é Amor". Esta iniciativa tem como propósito sensibilizar a população, educar para a identificação precoce dos sinais de violência entre parceiros íntimos (VPI) e apoiar organizações locais na prevenção deste problema.

"Em YSL Beauty, definimos a prevenção da violência entre parceiros intimos, como uma prioridade", comenta Nuno Saraiva, Market Director L’Oréal Luxe Portugal, em comunicado. "Com o Abuso não é amor, queremos reforçar o awareness dos sinais de alerta junto dos jovens, para que consigam identificá-los antes que uma relação se torne abusiva. O nosso objetivo? Chegar a cada vez a mais jovens e fazer a diferença onde realmente importa", termina.

"A parceria tem sido fundamental na sensibilização e educação dos jovens sobre a violência nas relações íntimas", acrescenta João Lazaro, Presidente da APAV. "Há quatro anos, que este apoio permite a realização de ações de sensibilização de modo a alcançar anualmente mais de 4.000 alunos em escolas de todo o país", partilha. "Juntos, capacitamos as novas gerações para reconhecer e prevenir a violência, promovendo relações mais saudáveis e seguras", finaliza.

A violência pode manifestar-se de diversas formas, incluindo abuso físico, emocional, psicológico e financeiro, tornando essencial que vítimas e pessoas próximas reconheçam os sinais de alerta e procurem ou ofereçam ajuda.

Através deste programa, a "YSL Beauty reafirma o seu compromisso em promover uma sociedade mais informada e preparada para combater a VPI".

A iniciativa "Abuso Não é Amor" está ativa em 25 países e tem como meta educar 2 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030.