A Mattel, no âmbito do seu compromisso de utilizar plásticos 100% reciclados, recicláveis ou de base biológica em todos os seus produtos e embalagens até 2030, dá agora mais um passo em frente na sustentabilidade com o lançamento da sua primeira linha de bonecas produzidas a partir de plástico reciclado dos oceanos, a Barbie Loves the Ocean.

Ciente de que uma pequena boneca pode causar um grande impacto no planeta, a Barbie mantém-se dedicada a cumprir o seu papel e a ceder a sua plataforma global para criar um mundo melhor para todas as crianças, focando-se na diversidade e inclusão, na igualdade de oportunidades e, agora, também na sustentabilidade, através de várias iniciativas.

Uma delas é o lançamento da Coleção Barbie Loves the Ocean, que inclui três bonecas cujos corpos são produzidos com 90% de peças de plástico reciclado dos oceanos e um conjunto de brinquedos e acessórios Beach Shack, feitos com 90% de plástico reciclado. Os altos padrões de fabrico da Mattel garantem que esta linha oferece a mesma qualidade que os pais esperam da Barbie e à qual já estão habituados.

O Forest Stewardship Council (FSC), através do qual a Barbie pretende utilizar 95% de plásticos reciclados ou certificados pelo FSC nos materiais de papel e fibra de madeira das suas embalagens, até ao final de 2021.

Um novo episódio do vlog da Barbie, “Barbie Shares How We Can All Protect the Planet,” no Youtube, que consciencializa os mais jovens para a importância de cuidar do planeta e quais os comportamentos que podem adotar para impactá-lo positivamente.

A série digital permite que a Barbie fale diretamente com os seus fãs numa vertente não só pedagógica, que a destaque como um verdadeiro role model, mas também numa vertente mais lúdica, que explora as novas tendências do Youtube, como os desafios Do It Yourself.

“O Futuro do Cor-de-rosa é Verde”, a nova campanha da Barbie que utiliza a associação icónica da marca ao cor-de-rosa juntamente com a associação do verde à proteção da natureza, para divulgar o próximo passo em direção a um futuro mais sustentável e incutir comportamentos verdes nas crianças de todas as idades, de uma forma simples e clara.

“Este lançamento da Barbie traduz-se numa nova introdução ao vasto portfólio de marcas que pretendem inspirar a consciência ambiental tendo sempre o consumidor como foco principal”, afirma Richard Dickson, President and Chief Operating Officer da Mattel.

“Na Mattel capacitamos a próxima geração a explorar as maravilhas da infância e a atingir o seu potencial máximo. Levamos essa responsabilidade muito a sério e continuaremos a fazer a nossa parte para garantir que as crianças possam herdar um mundo cheio de potencial também”, acrescenta.

O programa da Barbie é um dos muitos lançamentos que apoiam a meta corporativa da Mattel. Outros esforços incluem o Mattel PlayBack - um programa de devolução de brinquedos pensado para recuperar e reutilizar materiais de brinquedos antigos para produtos futuros – lançado recentemente, e o “Dirigir em direção a um futuro melhor”, a missão anunciada pela Mattel, na qual garante a produção de todos carrinhos die-cast, conjuntos de jogos e embalagens Matchbox através de plásticos 100% reciclados, recicláveis ou de base biológica, até 2030.

No cumprimento do seu compromisso de sustentabilidade a marca lançou ainda, no último ano, vários produtos eco-friendly, de que são exemplo a Pirâmide de Argolas da Fisher-Price, os Primeiro Blocos do Bebé da Fisher-Price, e três brinquedos da MEGA Bloks, ambos feitos a partir de plásticos de base biológica.