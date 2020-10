A iniciativa desenvolvida pela agência de criação Pong para a ONG WWF (World Wide Fund for Nature) na Dinamarca, pretende fazer-nos refletir sobre um dos últimos relatórios da organização, que se foca nos animais em perigo de extinção. Estima-se que o número de animais vertebrados, como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tenha reduzido em 68% do ano de 1970 a 2016.

No início deste mês, a WWF divulgou um relatório chocante a descrever um cenário alarmante sobre animais em extinção, principalmente como consequência da “crescente destruição da natureza pelas mãos do Homem”.

Perante este relatório, a agência de criação fez do autocarro um dispositivo para destacar esta dura realidade e consciencializar as pessoas sobre este número alarmante. Para isso, o veículo foi coberto com um vinil de uma selva, onde vivem animais como o orangotango, o gorila e o tigre.

O principal efeito dessa campanha é que os animais fossem colocados estrategicamente no vinil, fazendo com que, ao abrir as portas do autocarro para que os passageiros entrem ou saiam do transporte público, os animais desapareçam.

Sem dúvida, um movimento inteligente que se complementa com uma realidade tão direta quanto dura: “Cada vez que este autocarro para, um animal em extinção desaparece”.